الاعمار تعلن اكمال التصميم الجديد لمدينة الرمادي

2020/11/03 | 10:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الثلاثاء، عن اكمال التصميم الجديد لمدينة الرمادي والهادف لاقامة مشاريع سكنية وتجارية وصناعية وتربوية .وقال الوكيل الفني للوزارة جابر الحساني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “التصميم الجديد لمدينة الرمادي مركز محافظة الانبار وبمساحة 27 ألفا و800 دونم، يندرج ضمن مشروع تصميم المدن الجديدة الذي تبنته الوزارة في عموم محافظات البلاد”.وافصح الحساني عن “انجاز التصميم من قبل فريق تخطيطي في المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، حيث سيتم تخصيص مساحة عشرة الاف دونم من المساحة الكلية للمشروع كمدينة سكنية جديدة ستتضمن تشييد 40 ألف وحدة سكنية ضمنها”، مؤكدا “اسهام المشروع بحل ازمة السكن في مدينة الرمادي، اذ سيوفر السكن لنحو 200 ألف نسمة من المدينة”.وأوضح، أن “التصميم الجديد للمدينة، سيضم ايضا وحدات: صحية وتعليمية وصناعية وتجارية، كما انه سيوفر فرصا استثمارية جديدة في قطاع السكن الافقي والعمودي، فضلا عن باقي القطاعات المهمة الاخرى، وبالتالي سيسهم في استقطاب اكبر عدد من العاطلين عن العمل من خلال امتصاص نسبة من البطالة في محافظة الانبار”.



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