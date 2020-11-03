الحركه النقابيه الفلسطينيه بين الانتخابات الديمقراطيه وبين تجديد دورها النقابي والوطني - محمود خليفه

2020/11/03 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_خليفه كتلة الوحده العماليه في فلسطين :تؤكد على الاجماع النقابي والوطني الشامل على تنفيذ التوجهات والانتخابات على قاعدة قانون التمثيل النسبي الكامل ..وعلى دمقرطة واستقلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطينوقفت الهيئات القياديه التنظيميه والنقابيه لكتلة الوحده العماليه في الضفه الفلسطينيه .في اجتماع تقييمي لنتائج اعمال دورة المجلس المركزي الاخيره للاتحاد العام لنقابات العمال المنعقده نهاية ايار الم ......





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