الرئيس البنمي يعزل نفسه لاصابته بكورونا

2020/11/03 | 10:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلنت رئاسة بنما، أن الرئيس، لورنتينو كورتيزو، بدأ عزلا ذاتيا بعدما تبينت إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا.وذكرت الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الاثنين، أن كورتيزو خضع لاختبارين أثبتا خلوه من الفيروس، لكنه سيواصل عزل نفسه “إلى حين تكرار الفحوص خلال بضعة أيام”.ولم تعلن الرئاسة اسم أو منصب المسؤول البنمي المصاب الذي خالطه الرئيس.انتهى /25م

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