عثمان هورمزيار: لغة الشعر سالة موجهة للمتلقي

2020/11/03 | 10:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الشاعر الكوردي عثمان هورمزيار ان الشعر معاناة وتجربة وربط الممارسة الحياتية بالمعاناة.

وقال هورمزيار في حوار مع قناة شعب كوردستان- اربيل ، ان الشعر هو معاناة وتجربة وربط الممارسة الحياتية بالمعاناة وصياغته كشعر.

وعن الواقع والخيال عند الشاعر اضاف بقوله جميعنا لدينا قصص في حياتنا وجاء بمثال عن الشاعر الكبير

نالي الذي يربط بين الواقع والخيال في شعره ..

وعن لغة الشعر ..



تطرق بحديثه الى أن لغة الشعر هي رسالة وفضلا عن ذلك أن المتلقي عندما يقرأ الشعر يستلذ منه ويستخلص تجربة جديدة..

واما العشق في الشعر ...تحدث في حديثه عن العشق الذي لابد للشاعر أن يتمازج مع وجدانه والشاعر الذي يتجاوز العشق اعتبره شاعر ناقص لأن العشق والشاعر حالتان متلازمتان.

وعن المرأة قال هي رمز ودلالة وذكريات تبقى في القلب وانا اشبهها بـ (بلقيس) كما يرددها في اقوى قصائده الشاعر الكبير نزار قباني.

وسأله المذيع لماذا الوحدة تعيشها كشاعر؟ فأجاب هكذا اعيش الشعراء الرومانسيين اكثرهم يعانون الوحدة والمعاناة والخيال.



ولكن يبقى الشعر عندي هو كالنافذة ومن خلالها أرى الحياة، وعن اوقاتي أنا اقضيها اكثر

الأيام هو في متنزه شاندر اقضي أكثر اوقاتي في المطالعة أي مطالعة الكتب الأدبية والشعرية تزامنا مع شرب القهوة وتدخين السكائر ، واتحاور مع نفسي ومن ثم عند رجوعي الى البيت اقوم بكتابة تلك المحاورات كشعر.

وعن الكتاب والشعراء قال منذ طفولتي وانا اتجول بين قمم الكتاب والمؤلفات من خلال مكتبة شقيقي الكبير وذلك منذ طفولتي ، واطلعت على كتاب وشعراء كورد امثال عبدالله بيشيو وشيركو بيكس والشعراء الآخرين امثال نالي وهيمن ورفيق صابر.

وعن الكتابة والتجربة الشعرية قال منذ أعوام التسعينات كنت اكتب الشعر ولي محاولات دون نشر لكن بعد عام 2003 التقيت المرحوم فخر الدين طاهر احد المختصين في مجال الأدب، عند عودته من الخارج، حيث اطلع على قصائدي وقام بتقييمي وبعدها حثني على نشر نتاجاتي في الصحف، وفعلا بعدها بدأت نشر نتاجاتي وقصائدي في الصحف ، وبعدها بفترة ارسلت بعض من قصائدي إلى الشاعر عبدالله بشيو بطريق البريد الالكتروني من اجل معرفة وجهة نظر الشاعر ، وبعدها بفترة وردتني وجهة نظره وبعض من توجيهاته بخصوص الكتابة الشعرية وانا اليوم اذكره كثيرا على ذلك، لأن ذلك كانت داعمة لمواصلتي مع الشعر وكان شيء معنوي وتشجيع من شاعر معروف وكان له اثره لحد يومنا الحالي.

وعن الصحف التي نشر فيها الشاعر هي صحيفة اسو وصحيفة كوردستان الجديدة ومجلة جربة ومجلة الاقليم وصحيفة صوت مخمور وغيرها من الصحف والمجلات .



وبعدها تحدث عن بعض قصائده بفترات سابقة التي قال عنها اني كتبت الشعر بعدة صور وهدفي هو عدم اتعاب أو ارهاق القارىء والمتلقي لاشعاري .وفي الختام كانت امنيته أن تسود المحبة بين جميع أبناء البلد الواحد .

PUKmedia / اعداد وترجمة: زيد محمود ‌

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