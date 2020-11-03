سي ان ان: الصراع بين ترمب وبايدن يتركز في 8 ولايات متأرجحة

2020/11/03 | 10:32 - المصدر: NRT عربية

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مهرجان انتخابي أميركي

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انطلق في الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الساعي لولاية ثانية وبين منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وأفادت وسائل إعلام أميركية في تقارير لها اليوم 3 تشرين الثاني 2020، ان المتنافسان في سباق الوصول إلى البيت الأبيض يحتاجان إلى الرقم السحري المتمثل بـ270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

ونشرت شبكة "سي ان ان " الأميركية خريطة تظهر أن الصراع بين المتنافسين يكمن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية)

والولايات المؤيدة للجمهوريين تتمثل بـ20 ولاية بما مجموعه 125 صوتا انتخابيا، وتتمثل بكل من ألباما وألاسكا وأركانساس واداهو وانديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجنوب داكوتا وتينيسي ويوتاه وفيرجينيا الغربية ووايومينغ، كما تميل تكساس إلى الحزب الجمهوري ولها (38 صوتا انتخابيا).

أما الولايات الديمقراطية: تتمثل بـ18 ولاية بما مجموعه 203 صوتا انتخابيا، وتتمثل بكل من كاليفورنيا وكونيكيتكت ودلواير وواشطن العاصمة وهاواي وإلينوي وماين وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيوميكسيكو ونيويورك وأوريغون ورودايلند وفيرمونت وفيرجينا وواشنطن.

فيما تميل كل من كولورادو وميتشغان ونبراسكا ونيفادا ونيوهامشير وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الحزب الديمقراطي لها مجتمعة 76 صوتا انتخابيا.

ر.إ

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