2020/11/03 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- ساعات قليلة تفصلنا عن الموعد المنتظر لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ونتائجها الحاسمة التي تحدد من هو سيد البيت الأبيض المقبل؟.



بين المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب تحتدم المنافسة، ويعمل المرشحان دون كلل أو ملل لكسب الناخبين في الولايات المتأرجحة.



ولم تقتصر حملات الدعم على رجال السلطة والسياسية بل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمن سيصوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمن سيصوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمن سيصوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).