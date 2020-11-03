2020/11/03 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الثلاثاء، عن المباشرة اعادة إعمار 400 منزل مدمر في ناحية الشورى جنوب مدينة الموصل.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “اعمال الاعمار التي بدأت امس الاثنين، تتم من خلال الملاكات الهندسيَّة والفنيَّة في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسيَّة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبدليات العامة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تشرع باعمار 400 منزل مدمر وتفتتح 17 مشروعا خدميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تشرع باعمار 400 منزل مدمر وتفتتح 17 مشروعا خدميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).