2020/11/03 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 بحسب رصد مختصين.



أسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار 125,500 سعر شراء الدولار 124,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية اليورو : 100 يورو 116,55 دولار الأسترليني : 100 باوند 129,25 دولار الليرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ..



اليوم الثلاثاء وكالة الصحافة المستقلة.

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