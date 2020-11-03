نائب: 38. مليون شريحة اتصال في العراق


نائب: 38. مليون شريحة اتصال في العراق
2020/11/03 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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