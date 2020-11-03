5 قتلى في هجوم فيينا.. والقاتل

2020/11/03 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر صباح الثلاثاء، أن منفذ هجوم فيينا الذي قتلته الشرطة بعد اعتداء أوقع ثلاثة قتلى مساء الإثنين، كان من "أنصار" تنظيم داعش.

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