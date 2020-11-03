2020/11/03 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن النفيسة في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 بحسب رصد مختصين. أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,500

سعر شراء الدولار 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 116,55 دولار

الأسترليني : 100 باوند 129,25 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 844,10 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1891,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 39,06 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 36,94 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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