انجاز المرحلة الأولى من أول كورنيش في بابل

2020/11/03 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة العراق التابعة لوزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن انجاز المرحلة الاولى من مشروع اول كورنيش في محافظة بابل سيكون نهاية العام الحالي.وقال مدير المشروع ميثم الشجيري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “كلفة المرحلة الاولى للمشروع تتجاوز 18 مليار دينار وستنجز نهاية العام الحالي ضمن الخطة التي اعدتها الشركة التي تعمتد على انخفاض مناسيب شط الحلة لتنفيذ الاعمال داخل مجرى النهر”.وأضاف الشجيري، أن “المشروع تبلغ مسافته خمسة كيلومترات وان الشركة ستنفذ ثلاثة كيلومترات منه بحسب الاتفاق”، موضحا ان “الاعمال تسير بوتيرة متصاعدة لاسيما بعد رفع التجاوزات بنسبة 90 بالمئة من ضفة النهر للجانب الايسر وتمت مخاطبة المؤسسات الحكومية المتجاوزة على الجانب الايمن ومنحهم مدة محددة لرفع جميع التجاوزات”.وأوضح، ان “الوزارة باشرت عملية تنظيف وتبطين واكساء ضفتي الشط وفق مواصفات فنية وجمالية بداية من مقتربات مجسر بتة باتجاه جنوب المحافظة لمجسر الجنسية، لافتا الى التنسيق مع الحكومة المحلية في بابل لانشاء جسر للمشاة ضمن مشروع كورنيش شط الحلة”.



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