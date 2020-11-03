2020/11/03 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية يقوم اصحاب المحال او العلامات التجارية في المدن الأمريكية الكبيرة بتعيين أفراد أمن إضافيين واضافة قواطع خشبية لمتاجرهم خوفا من اعمال العنف و الاضطراب الامني بعد الانتخابات الرئاسية اليوم.



ذات الامر حصل في العديد من المدة و الولايات الامريكية مثل العاصمة واشنطن و نيويورك و شيكاغو، تأتي هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل الانتخابات … تحصين المتاجر في اميركا خوفاً من أعمال عنف و سرقة وكالة الصحافة المستقلة.

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