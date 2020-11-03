تقرير: العراق امتنع عن التصويت على قرار فلسطيني يدين التطبيع مع إسرائيل

2020/11/03 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت وكالة “الاناضول” التركية، الثلاثاء، عن امتناع العراق بالتصويت على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في الجامعة العربية.وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ العراق امتنع في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، عن التصويت في جامعة الدول العربية على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل”.وأضافت أنه “حتى الآن لم يصدر بيان من الحكومة العراقية يوضح موقفها من اتفاقيات التطبيع”، مبينة أن “قوى سياسية تحاول استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن ما إذا كان قد ناقش احتمال التطبيع مع إسرائيل، خلال زيارته للعاصمة البريطانية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.وأشارت الوكالة إلى أن “الولايات المتحدة تضغط على العراق لتطبيع علاقاته مع إسرائيل”، لافتة إلى أن “ العراق من بين نحو 30 دولة في العالم لا تزال ترفض الاعتراف بالدولة التي أقامها اليهود على أرض فلسطين”.



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