2020/11/03 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 7 دقائق

بالوثيقة..



اعتقال رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق

منذ 27 دقيقة

اعتقال متهم بسرقة مبلغ 65 مليون دينار في منطقة الدورة ببغداد

منذ ساعتين

إحباط محاولة تهريب مواد لم يصرح بها في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 20 ساعة

وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في ايمن الموصل

منذ 20 ساعة

ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

منذ يوم واحد

الاستخبارات تعلن الإطاحة بإرهابيين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية

منذ يوم واحد

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة في ذي قار

منذ يوم واحد

عمليات البصرة تعلن نتائج عمليات الوعد الصادق في المحافظة

منذ يومين

الاسدي يعلن بدء العمل بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل جهاز الامن الوطني

منذ يومين

الدفاع المدني يعلن اخماد حريق محطة الوقود وسط كربلاء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ مطار البصرة الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ مطار البصرة الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).