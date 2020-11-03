بالوثيقة.. اعتقال رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق

2020/11/03 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مجلس القضاء الاعلى، امر قبض بحق رعد الحارس مستشار رئيس الوزراء الحالي ووكيل وزارة الكهرباء السابق.

وتم تنفيذ امر القبض بحق المتهم رعد محسن غازي الحارس مستشار في هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء الوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء والصادر بحقه امر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983.

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