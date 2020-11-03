2020/11/03 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مواطن صيني بالتخطيط لشراء وشحن زوارق عسكرية مطاطية من الولايات المتحدة للصين، وفق موقع "أيه بي سي نيوز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يواجه السجن 15 عاما.. صيني يحاول تصدير زوارق عسكرية أميركية لبلاده) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يواجه السجن 15 عاما.. صيني يحاول تصدير زوارق عسكرية أميركية لبلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).