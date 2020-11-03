القبض على مخبر سري وناقل لعوائل داعش في كركوك

2020/11/03 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات: القبض على مخبر سري وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر داعش في محافظة كركوك*

تنفيذا" لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على احد الارهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين وكذلك عمل على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية كما وعمل ناقل لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية لتقديمة الدعم والاسناد لعناصر داعش ،فضلا عن كونة من عائلة داعشية لدية اثنين من إخوته ضمن صفوف داعش الارهابي.

حيث تم ايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات ولأتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه.

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