2020/11/03 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في النمسا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ، تتوالى الإدانات الدولية التي كان في مقدمتها إدانة الأزهر الشريف للعمل الإرهابي، كما أدانت منذ قليل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الهجوم الوحشي، وقالت ميركل : إن محاربة إرهاب الجماعات المتطرفة هدفنا المشترك”.



وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن صدمتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تنشر قوات امنية على حدودها مع النمسا عقب تفجيرات فيينا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تنشر قوات امنية على حدودها مع النمسا عقب تفجيرات فيينا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تنشر قوات امنية على حدودها مع النمسا عقب تفجيرات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).