نواب: الحكومة قادرة على دفع رواتب الموظفين من دون التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/03 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دفع الخلاف بين الحكومة والبرلمان، بشأن توفير رواتب الموظفين نحو تعميق الأزمة بين السلطتين، ولا سيما مع تشدد البرلمان وعدم قبوله بتمرير السقف الذي تطلبه الحكومة للاقتراض.

واكد نواب إمكانية الحكومة دفع رواتب الموظفين، من دون التصويت على قانون الاقتراض، مبينين أن لدى الحكومة آليات تمكنها من صرف الرواتب، من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو المصارف الأخرى.

وشدد النواب على أن هناك سوء إدارة للأزمة المالية من قبل الحكومة، ولا سيما أن هناك أبواباً كثيرة تصرف فيها أموال الدولة بشكل غير صحيح، من دون تحديد الأولويات، ولا سيما في موضوع الرواتب التي يحتاجها المواطنون.

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