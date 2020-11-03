بغداد تحتل المرتبة الأولى بنسبة المساكن العشوائية في العراق

2020/11/03 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن نسبة المساكن العشوائية في عموم العراق، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد تحتل المرتبة الأولى بنسبة العشوائيات.

اللجنة أكدت في بيان أن ظاهرة المساكن العشوائية ارتفعت بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة من معدل المساكن في بغداد، تليها محافظتي البصرة وكركوك، إذ يقطن هذه العشوائيات نحو ثلاثة ملايين مواطنا، مبينة أن الوضع الراهن يتطلب بناء أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة العشوائيات بمختلف أشكالها ســــواء كانت الســــكنية أو على الاراضــــي الزراعيــــة أو علــــى ممتلكات الدولة.

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