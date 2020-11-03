نادي النجف: قرار لجنة المسابقات مخالف للوائح الاتحاد

2020/11/03 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد عضو إدارة نادي النجف الرياضي رحيم لفتة أن الهيأة الإدارية لديها عدة نقاط جوهرية كافية للطعن بالقرارات التي اتخذتها لجنة المسابقات بحق النادي على خلفية تداعيات نقل مباراة النجف ونفط الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي.

وقال لفتة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن"إدارة النجف لم تتسلم أي اشعار خطي أو أي مخاطبات أصولية بخصوص نقل المباراة، وبناءً عليه تعد جميع الإجراءات آنفة الذكر باطلة وعديمة الأثر القانوني استناداً إلى المادة الأولى من الفقرة الثامنة من لائحة لجنة المسابقات ،التي تخص تأجيل أو تعديل مواعيد المباريات المجدولة حسب المستجدات والظروف من اختصاصها حصراً".

وأضاف لفتة أن"قرار نقل المباريات يجب أن يتم باجماع لجنة المسابقات أو بالتصويت داخل اجتماع وتثبت بمحضر رسمي حسب الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة الخاصة باللجنة"، مبيناً أن"كل ما تقدم من إجراءات اختزل بمكالمة هاتفية قبل 15 ساعة من موعد المباراة فقط ،وهو أمر غير منطقي مخالف لكل التعليمات والضوابط".

يذكر أن إدارة نادي النجف قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة على خلفية تداعيات نقل مباراة فريق النجف مع نفط الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي ،التي كان من المقرر إقامتها على ملعب النجف المحلي .

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