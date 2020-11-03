السيسي يدعو الى التصدي لخطاب الكراهية

2020/11/03 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية ، بأشراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني.



جرى ذلك خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، ونقلا عن صحيفة الشرق الأوسط انه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا […]

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