الطريق إلى البيت الأبيض.. كيف يتم انتخاب الرئيس الأمريكي؟

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل أربع سنوات كما ينص الدستور الأميركي، وتقام الانتخابات في يوم الثلاثاء ما بين الثاني إلى الثامن من نوفمبر، وتجرى في ذلك اليوم أيضاً انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومجالس الولايات والمجالس المحلية.

وتتم عملية انتخاب الرئيس الأميركي بشكل عام على مرحلتين:

أولاهما، انتخاب المرشح من كل من الحزبين الرئيسيين (الديموقراطي والجمهوري) عن طريق انتخابات أولية primary elections، إذ يجري الحزبان عادة انتخابات في كل ولاية يصوّت فيها عادة المنتمون للحزب، ثم يختار المرشح من كل حزب نائباً له ويتم التصديق عليهما رسمياً في مؤتمر الحزب.

المرحلة الثانية هي الانتخابات العامة التي يصوت فيها المواطنون الأميركيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

نظام الكلية الانتخابية

الانتخابات الرئاسية الأميركية هي انتخابات غير مباشرة، فالمواطنون يصوتون في تصويت شعبي، غير أن مندوبي المجمع الانتخابي هم الذين يختارون الرئيس.

فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات الشعبية في ولاية معينة يحصل على عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المخصصة لتلك الولاية والمتناسبة مع عدد سكان الولاية.

ويتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوباً يصوتون رسمياً على الرئيس ونائبه، وعدد المندوبين المخصص لكل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس نواب الولاية زائد عدد شيوخها، إضافة إلى ذلك يخصص ثلاثة مندوبين لمقاطعة كولومبيا التي تضم واشنطن العاصمة.

أما عملية اختيار المناديب أنفسهم، فيَسمح الدستور للنظام التشريعي في كل ولاية أن يحدد كيفية اختيارهم.

ومع أن مندوبي المجمع الانتخابي ليسوا مجبرين قانونياً على الالتزام بانتخاب المرشح الذي صوّت له غالبية المقترعين في الولاية، إلا أنهم يلتزمون بذلك في الغالب الأعم من الحالات، وهناك 24 ولاية تعاقب المندوبين عديمي الولاء faithless electors.

والمرشح الذي يفوز بالرئاسة هو الذي يحصل على 270 صوتاً من أصوات الكلية الانتخابية البالغة 538 مندوباً.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 270 صوتاً، يتم اختيار الرئيس وفقاً للتعديل الـ12 من الدستور الأميركي في اقتراع يجرى في مجلس النواب، وفي هذا التصويت يعطى لكل ولاية صوت واحد.



ويجرى اقتراع آخر في مجلس الشيوخ لاختيار نائب الرئيس، وفي هذا الاقتراع يعطي لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ صوت واحد، وقد جرى ذلك في عامي 1800 و1824.

وإذا لم يتم اختيار رئيس بحلول يوم تعيين الرئيسInauguration Day في 20 يناير، يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار أي منهما بحلول ذلك اليوم، يقرر الكونغرس من سيقوم بأعمال الرئيس وفقاً للتعديل الـ20 للدستور.

معظم الولايات تعطي جميع أصواتها الانتخابية للمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات الشعبية في الولاية، باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا اللتين تعطيان صوتين انتخابيين للمرشح الذي يفوز بالأصوات الشعبية، وصوتاً انتخابياً واحداً للذي يفوز بكل مقاطعة انتخابية.

وعلى بطاقة الاقتراع يختار المقترع مندوبي المرشح لا المرشح نفسه، أي أنه يصوت للمندوبين الذين وعدوا بانتخاب مرشح رئاسي معين.

ويتم تحديد أسماء المرشحين التي تظهر على بطاقة الاقتراع من خلال عملية قانونية، وتختلف من ولاية إلى أخرى، وتعتمد غالباً على حجم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، وبالنسبة للأحزاب الصغيرة فإن ظهور أسماء مرشحيها على البطاقة الانتخابية يعتمد غالباً على جمع عدد كاف من التواقيع مسبقاً من المؤيدين.

وفي حال عدم ورود اسم المرشح على البطاقة الانتخابية، يمكن للمقترع أن يكتب اسمه كتابة في خانة مخصصة لذلك.

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