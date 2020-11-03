مظاهرة حاشدة في بنغلاديش تدعو إلى مقاطعة فرنسا

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البنغالية دكا، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المناهضة للإسلام، وعلى الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 50 ألف شخص تظاهروا في العاصمة دكا، امس الاثنين، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية.وأشارت إلى منع قوات الشرطة وصول المتظاهرين …

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