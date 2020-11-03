حريق في الهيئة الضرائب العامة

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأندلع حريق داخل الهيأة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد صباح اليوم الثلاثاء.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان الحريق “نشب في الطابق الرابع من المبنى”.وأشار الى ان “فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحريق للسيطرة على النيران بقيادة واشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان …

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