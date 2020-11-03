إحباط عملية تهريب في ميناء أم قصر الشمالي.. هذه التفاصيل

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، من ضبط حاويتين منجزتين من قبل دائرة كمرك محطة بوابة البصرة خلافٱ للضوابط والتعليمات في ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.وأشار بيان لإعلام هيئة المنافذ الحدودية، إلى تمكن الهيأة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاويتين منجزتين من قبل دائرة كمرك محطة …

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