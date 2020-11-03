الهيئة العامة للضرائب : حريق اليوم نتيجة تماس كهربائي دون خسائر كبيرة / موسع

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت الهيئة العامه للضرائب ان الحريق الذي اندلع داخل مبناها ناتج عن تماس كهربائي.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ادى الحريق الى احتراق السقوف الثانوية في مكتب المدير العام ومعاونيه وجزء بسيط في الطابق الرابع / قسم الحاسبة.واضافت : تم السيطره عليه بدون خسائر كبيره وتم عزل كافه الاجهزة الالكترونية والحاسبات والاضابير في القسم الاداري .وكانت مديرية الدفاع المدني اعلنت اليوم عن اندلاع حريق داخل الهيئة العامة للضرائب وسط بغداد./انتهى3

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