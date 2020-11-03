خبير امني : العراق مهم ومؤثر لترامب وبايدن..  وهو بالنسبة للولايات المتحدة ساحة استثمار وحائط صد امامي 

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات عماد علو ان : الملف العراقي مهم ومؤثر في برامج وأجندات المرشحين للرئاسة الامريكية ترامب وبايدن.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : يعد العراق الان ساحة تحرص امريكا على الاستثمار فيه بشكل كبير ولازال ساحة احتكار بين الولايات المتحدة والصين وروسيا والدول الاقليمية التي تنافس الولايات المتحدة على مصالحها في الشرق الأوسط مثل ايران.واضاف علو ان : العراق يشكل حائط الصد الاول للدفاع عن اسرائيل امام الصواريخ البالستية الايرانية الموجهة للاراضي المحتلة في فلسطين وهذه العوامل تجعل من العراق بلدا مهما ومؤثرا في السياسة الامريكية مستقبلا وفق اجندات اي من المرشحين على ضوء الانتخابات الحالية .وحول موقف الكتل السياسية من المرشحين اوضح ان : اغلب الكتل السياسية تميل لجانب بايدن بسبب السياسات التي اتبعها ترامب في المنطقة والعراق وإيران التي تحتفظ بعلاقات وطيدة مع اغلب الكتل السياسية الفاعلة والمؤثرة بالعملية السياسية في العراق. وتابع علو ان : ان هذه الكتل لم تنظر النظرة الواسعة للمصالح الوطنية ومشاريع جو بايدن حول تقسيم العراق وغيرها من السياسات التي اتبعت حينما كان نائبا للرئيس .وبين ان : العراق وامريكا شرعا بحوار استراتيجي سيستكمل بعد الانتخابات ولا اعتقد سيتأثر وإنما هو مبني على استراتيجية امريكية معينة في التعامل مع الحليف العراقي.وانطلقت صباح اليوم الانتخابات الرئاسية الامريكية في ظل تنافس محموم بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن./انتهى3

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