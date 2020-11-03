مصرف الرشيد يلغي شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء عن الغاء شرط الكفيل في منح قروض الترميم للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف .واوضح المكتب الاعلامي في بيان ان "التعليمات تضمنت شمول الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف بقرض الترميم البالغ (٤٠) مليون دينار بدون كفيل مع ابقاء شرط رهن العقار المزمع ترميمه" .واضاف ان" القرض يمنح للموظف غير الموطن راتبه بشرط الكفيل ورهن العقار" .



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