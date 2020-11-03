الأعرجي يكشف عن ’مخطط’ دولي خطير لاستهداف العراق

2020/11/03 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، عن مشروع دولي خطير لتحويل محافظة الأنبار إلى دولة، لافتا إلى أن هذه الدولة يراد لها ان تكون "عدوة ...

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