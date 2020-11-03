قوة امنية تعتقل مستشار رئيس الوزراء رعد الحارس

2020/11/03 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس.



ويأتي ذلك عقب صدور مذكرة قبض من القضاء.



وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، حصلت المستقلة على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، إنه “جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في […]

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