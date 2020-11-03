المالية النيابية: فساد الحكومات المتعاقبة بمنح الأحزاب وظائف كبيرة جداً سبَّبَ العجز المالي

2020/11/03 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت طلباً بتمديد القروض لتشمل الاشهر الأولى من 2021 بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن العجز في رواتب الموظفين للشهر الحالي يبلغ 1.5 تريليون دينار، مشددة على استمرار الحوارات بشأن قانون تمويل العجز، وكشفت عن رفضها طلباً حكومياً بتضمين القروض الجديد رواتب الاشهر الثلاثة من السنة المقبلة، فيما اشارت ...

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