البرلمان الايراني يصوت على خروج بلاده عمليا من الاتفاق النووي

2020/11/03 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ضمن بنوده تعليق بروتوكول تفتيش المنشآت النووية الصباح الجديد-متابعة صوّت البرلمان الإيراني امس الاثنين الاثنين، على قرار يعني عملياً خروج طهران من الاتفاق النووي في حال تطبيقه، حيث يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً.كما ينص القرار أيضاً على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول ...

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