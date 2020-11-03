نذر حرب داخلية في الإقليم والحزب الديمقراطي يقول: مستعد لها

2020/11/03 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي دخلت الازمة والتهديد والوعيد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحزب العمال الكردستاني مرحلة جديدة من التوتر والتصعيد، عقب تفجير انبوب نفط الاقليم من قبل عناصر العمال الكردستاني داخل الاراضي التركية، ما دفع بالديمقراطي مدعوما من تركيا، الى تحشيد قواته بالقرب من المناطق التي يتحرك فيها عناصر ال ...

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