2020/11/03 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر.

وبعد أن صوت ما يقارب مئة مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية ، يتوقع أن يصوت أكثر من ستين مليونا للاختيار بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تبادلا مساء أمس الاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات أن تسجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نسبة الاقتراع الأعلى منذ عقود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات أن تسجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نسبة الاقتراع الأعلى منذ عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).