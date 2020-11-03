اغتيال معاون مدير الاحوال المدنية السابق داخل منزله في منطقة المنصور ببغداد

2020/11/03 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

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عثرت السلطات الأمنية في العاصمة بغداد على جثة ضابط برتبة لواء متقاعد بوزارة الداخلية قد قُتل داخل منزله، بحسب ما أفاده مصدر بالشرطة العراقية

وقال المصدر انه تمّ العثور على جثة الضابط مقتول داخل منزله ضمن شارع الاميرات في منطقة المنصور، مشيرا الى سرقة عجلة القتيل، والعثور عليها ضمن منطقة اليرموك في بغداد.

واوضح المصدر ان اللواء كان يعمل سابقا معاون مدير الاحوال المدنية، وتقاعد خلال مدة وزير الداخلية الاسبق محمد سالم الغبان.

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