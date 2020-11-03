هيئة النزاهة الاتحادية تضبط مواد طبية خاصة بقسطرة الدماغ منتهية الصلاحية في ميسان وكربلاء

2020/11/03 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط مواد باهظة الثمن خاصة بقسطرة الدماغ انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم في ميسان وكربلاء.وذكر بيان للهيئة أن “الدائرة أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ميسان،التي انتقلت إلى مركز أمراض القلب في المحافظة، تمكَّنت من ضبط … Readmore

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