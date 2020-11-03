الصحة النيابية تدعو لمفاتحة مجلس الأمن لمقاضاة إسرائيل على قصف مفاعل تموز

2020/11/03 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي احمد حيدر، الثلاثاء، وزارة الخارجية لمفاتحة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي من أجل تفعيل موضوع مطالبة العراق بمقاضاة إسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت به بعد قصف مفاعل تموز في ثمانينيات القرن الماضي.وقال حيدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق آنذاك كان يستخدم المفاعل النووي للأغراض السلمية وليس لاستخدامات أخرى”.وأضاف أنه “من حق العراق مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عما لحق به جراء أضرار بسبب قصف مفاعله النووية في ثمانينيات القرن الماضي”، مشيرا إلى أن “البرلمان برمته يشد على يدي الحكومة ووزارة الخارجية اذا ما مضت بهكذا إجراءات”.ولفت حيدر إلى أن “تعامل الجهات الحكومية المعنية مع تنفيذ قرار مطالبة إسرائيل بتعويض العراق لضربها مفاعل تموز بغير الجدية”.



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