التعليم العالي تعلن إطلاق قناة القبول المباشر في الكليات

2020/11/03 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إطلاق قناة القبول المباشر في الكليات للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2020ـ 2021.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي: إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، وافق على اعتماد الفصل الثاني الخاص بالقبول المباشر من الدراسات الصباحية في دليل إجراءات شؤون الطلبة بعد إجراء الاختبار الخاص بالطلبة المتقدمين من خريجي الدراسة الاعدادية للفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني للسنتين الدراسيتين 2018/2019 و2019/2020.

وأضاف أن "إجراءات التقديم على القبول المباشر مفتوحة لمدة شهر واحد، وسيتم تزويد الجامعات باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنافذة الإلكترونية عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة لإدخال بيانات الطلبة الناجحين بالاختبار حصراً".

وتابع العبودي أن "هذه القناة من النوافذ المهمة في قنوات القبول الصباحي ،كونها تستقطب أصحاب المواهب في العديد من التخصصات الحيوية"، مشيراً إلى أن "الكليات المعنية بهذه القناة هي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وكليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى وقسم التربية الأسرية والمهن الفنية في كليات التربية الأساسية وكليات العلوم الاسلامية والفقه والدراسات القرآنية".

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