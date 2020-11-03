2020/11/03 | 11:51 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 | 11:44 صباحاً | عدد القراءات : 8

وفد اتحادي يبحث الأسبوع المقبل في كردستان التعداد السكاني

أكد رئيس هيئة إحصاء إقليم كردستان سيروان محمد، اليوم الثلاثاء، أن وفداً اتحادياً سيبحث الأسبوع المقبل التعداد العام للسكان.

وقال محمد ، إن "وفداً فنياً من الحكومة الاتحادية سيزور إقليم كردستان، لبحث مسألة عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي جرى تأجيله إلى نهاية العام المقبل، لوجود متطلبات كثيرة تحتاجها العملية".

وأضاف أنه "لم تجر أي تحضيرات لإجراء التعداد في إقليم كردستان ،وهناك فرق فنية تتبادل الزيارات بين بغداد والإقليم لزيادة التنسيق والتحضيرات اللازمة لإجراء عملية التعداد".

وأشار محمد إلى أنه "كان من المقرر وصول وفد الحكومة العراقية إلى إقليم كردستان الأسبوع الماضي ،لكن جرى التأجيل إلى الأسبوع المقبل، وسيبقى الوفد لمدة أسبوع ويجتمع مع هيأة الإحصاء في الإقليم لمناقشة بعض المواضيع البسيطة حول استمارة التعداد وآلياتها مثل النظام الإلكتروني والأمور الفنية الأخرى".

وأوضح أن "هناك جوانب سياسية متعلقة بهذا المجال ،مثل إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان كان قد شكل لجنة برئاسة وإشراف وزير تخطيط الإقليم، وقدمت اللجنة مقترحاتها إلى مجلس وزراء الإقليم، لمناقشتها مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى آلية حول إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها".انتهى

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