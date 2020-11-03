القانونية النيابية لـ(واخ): قانون الخدمة المدنية يلغي  100 تشريع وينظم عمل الوظائف

2020/11/03 | 11:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، ان قانون الخدمة المدنية الجديد يلغي 100 تشريع قانوني و ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي “.

وقال العقابي في تصريح لـ”خبر برس” ، ان ” قانون الخدمة المدنية الجديد يلغي 100 تشريع قانوني وهو نتاج وخبرة الوظيفة العامة وهو من ضمن القوانين الاستراتيجية للدولة العراقية ويؤرشف مسيرة القطاع العام والوظيفة العامة منذ تاسيسها في عام 1921″.

واشار الى انه بالرغم من وجود بعض الملاحظات على القانون لكنه يسجل حالة جديدة من تنظيم الوظيفة العامة “، موضحا ان ” القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يختصر حقوق وواجبات الموظف “.

وشدد العقابي على ضرورة ” تشريعة القانون لان مجلس نواب شكل مجلس الخدمة الاتحادية لذلك نحتاج الى اقرار قانون الخدمة المدنية الاتحادي ” ، مبينا ان ” القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي ، بواقع خبرات ادارية لاكثر من 100 عام ولابد من مواكبته بما ينسجم مع النظام الدستوري الجديد”.

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