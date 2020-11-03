الخامنئي: احتجاج المسلمين ازاء الاساءة للرسول يدلل على حيوية الامة الاسلامية

2020/11/03 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي

المعلومة/بغداد..ندّد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، الثلاثاء، بالاساءة الفرنسية للرسول الاكرم، عادّاً غضب المسلمين واحتجاجاتهم في مواجهة هذه الاساءة يدلل على حيوية الامة الاسلامية.وقال الخامنئي في كلمته التي بثتها القنوات التلفزيونية الايرانية مباشرة اليوم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي (ص) الشريف وحفيده الامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة الاسلامية في 17 ربيع الاول: إن “هذا العيد العظيم مهّد للبعثة النبوية (ص) المباركة التي تعدّ أعظم حوادث تاريخ البشرية”.وأضاف، أن “الرسول الاكرم (ص) يوجّه خطابه للبشرية برمّتها حيث بات الاضطهاد وعدم المساواة وتأجيج الحروب والمادية منتشرة في العالم اليوم أكثر مما مضى لأن العلم يتم استغلاله ايضاً”.وأشار الامام الخامنئي الى نشر الرسوم المسيئة للرسول الاكرم (ص)، عادّاً “هذا الحدث بمثابة حلقة أخرى من حلقات مناوئة الاستكبار والصهيونية للاسلام وهو ماوقع الاسبوع الماضي في باريس”.وتابع، أن “هذا الحادث لايمكن حصره في إطار انحراف فنّان ما وفساده وارتكاب خطإ فحسب بل ثمّة أيادي خفية داعمة والدليل يتمثل بمبادرة مفاجأة لرئيس ذلك البلد في الدفاع عن مثل هذا العمل ومن ثمّ إبداء حكومات أخرى الدعم له ايضا وهذا مايؤكد أن مخططاً يكمن خلف الحادث”.وأشاد السيد الخامنئي بـ”الاحتجاجات والغضب الذي أبدته الامة الإسلامية”، عادا ذلك “مؤشراً على حيويتها”.ونوه الى ان “الحكومة الفرنسية تبرر هذا التصرف بحقوق الانسان والحرية وهنا يكمن الدرس العبرة”، متسائلا عن “طبيعة هذه الحكومة ونمط سياساتها”.



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