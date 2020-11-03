فرصة “ذهبية”.. أكثر من 100 شركة تنتظر استقبال طلبات لتوظيف 5 الاف شخص في العراق!

2020/11/03 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انطلق في اربيل عاصمة اقليم كردستان، يوم الثلاثاء، معرض “روانكه” للأعمال الدولي، بمشاركة أكثر من 100 شركة لتوفير فرص عمل لأكثر من 5 الاف شخص حول العراق.

وبسبب التدابير الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ستسيّر أعمال المعرض، بنظام “اونلاين” عن بعد عبر الموقع الالكتروني، كما اعتمد المعرض موقعاً خاصاً لتلقي اتصالات التوظيف من قبل الشباب الخاصة نتيجة الإجراءات الوقائية.

وقال عبد السلام مدني مدير مؤسسة “روانكه”، في كلمة الافتتاح، “في معرض عام 2019 شاركت 166 شركة، لكن هذه السنة بسبب الإجراءات الخاصة للوقاية من كورونا شاركت 110 شركات على مستوى العراق، مع اتاحة أكثر من 5000 فرصة عمل”.

وبين “وفرت روانكه، عدد فرص عمل لـ5245 شخصاً”.

وقال مدني “بعد عام 2003 تغير النظام في العراق، لكن لم نرَ أي تغيير يتعلق بالشباب، فالحكومات ارتكبت خطأ بعد تعيينها لكل الخريجين”.

ومؤسسة روانكه اسسها نيجيرفان بارزاني، عام 2013 ومقرها اربيل ، وانجزت حتى الان225 مشروعاً واستفاد من مبادراتها أكثر من مليونين ونصف شخص، ودربوا أكثر من 4400 شاب على مستوى العراق وعبرهم استطاع أكثر من 5500 شاب إيجاد فرصة عمل كريمة للفترة 2016 – 2019

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