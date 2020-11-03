أسعار النفط ترتفع 2% مع آمال استمرار خفض الإنتاج

2020/11/03 | 11:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بحوالي 2 بالمائة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع احتمالية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج من قبل "أوبك+".

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