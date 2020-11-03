الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل قبيل انطلاق الانتخابات الأمريكية

2020/11/03 | 11:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع ترقب الانتخابات الأمريكية.

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