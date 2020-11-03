2020/11/03 | 11:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، تفاصيل حريق هيئة الضرائب وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى انقاذ 8 مليارات دينار.وقال مدير مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحادث وقع في الطابق الرابع في البناية وهي وتحتوي على الحاسبات”، مشيراً إلى أن “(السيرفرات) مؤمنة ولديهم نسخ احتياطية من الملفات”.وأضاف بوهان أنه “وفقاً للشهود فإن الحادث وقع بعد تشغيل مولدة البناية، ما يرجح أن أسباب الحريق تماس كهربائي”.وأشار إلى أن “الأدلة الجنائية موجودة لجمع العينات لغرض الفحص”، لافتا إلى أن “هناك أموالاً نقدية كانت موجودة في المصرف الموجود داخل الهيأة، وتم انقاذها، بمجموع 7 مليارات و 900 مليون دينار”.وتابع أن “الأموال سُلمت الى ادارة الشركة بحضور مديرهم العام والحسابات والرقابة المالية الخاصة بهم”، مبينا أن “الحادث انتهى ،لكن هناك عمليات تبريد بسيطة، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 8 مليارات دينار من حريق هيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 8 مليارات دينار من حريق هيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).