الضرائب تكشف سبب الحريق في مبناها

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيأة العامة للضرائب، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن الحريق الذي طال مبناها، فيما كشفت عن سبب الحريق.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حريقاً نشب في مركزها نتيجة تماس كهربائي ادى الى احتراق السقوف الثانوية في مكتب المدير العام ومعاونيه وجزء بسيط في الطابق الرابع / قسم الحاسبة".

وأضافت، أنه "تم السيطرة عليه بدون خسائر كبيرة وتم عزل كافة الاجهزة الالكترونية والحاسبات والاضابير في القسم الاداري وباشراف مباشر من قبل المدير العام والسادة المعاونين ومدراء الاقسام".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت مديرية الدفاع المدني، انقاذ أكثر من 7.9 مليار دينار من حريق مبنى الضرائب في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بمشاركة 15 فرقة اطفاء وانقاذ وعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) وبمشاركة زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة لسحب و تأمين وصول امدادات المياه الى خراطيم فرق الاطفاء وبإشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، سيطرت فرقنا على حادث حريق كبير اندلع فجر هذا اليوم الثلاثاء في الطابق الرابع من بناية الهيئة العامة للضرائب في منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد".

واضاف البيان أنه "بعد ان استنفرت وجاهدت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة حتى تمكنت من انهاء الحريق بوقت قياس دون تسجيل اصابات بشرية مع انقاذ مبلغ 7 مليار وتسعمائة مليون دينار عراقي من ذلك الطابق في المبنى المحترق مع تأمين تسليمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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