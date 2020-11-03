خامنئي يعلق على الانتخابات الأمريكية ومن سيفوز فيها

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

علق مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على الانتخابات الأمريكية وتأثير من يفوز بالولاية الجديدة، تجاه طهران.

وقال خامنئي في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "بغض النظر عمن سيفوز، فلن يؤثر ذلك على سياستنا تجاه الولايات المتحدة، يتحدث بعض الناس عما سيحدث إذا تم انتخاب هذا أو ذاك، نعم ، قد تحدث أحداث معينة لكنها لا تهمنا.



سياستنا محسوبة وواضحة".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

ويتطلع الرئيس ترامب إلى نيو هامبشاير، الولاية التي منحته فوزه الأول في الانتخابات التمهيدية عام 2016، لكن جو بايدن تقدم على مستوى الولاية في استطلاعات الرأي.

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