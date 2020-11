شاهد.. ترامب يرقص لتحفيز ناخبيه على التصويت في يوم الانتخابات

2020/11/03 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نشر الرئيس الأمريكي الحالي، والمرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، مقطعاً مصوراً يُظهر فيه راقصاً أمام جمهوره في حملاته الانتخابية.

وأظهر المقطع المصور، قيام ترامب بتحفيز ناخبيه، اثناء الحملات الانتخابية، عبر الرقص على منصات تلك الحملات، أمام جمهوره.

ويُشاهد خلال المقطع الذي نشره الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وهو يتوسط ناخبيه، ويوجه لهم التحايا، ويؤدي رقصته، تحفيزاً لناخبيه.

Ladies and gentlemen...



your favorite President.



#JoinTheMovement #VoteToday pic.twitter.com/2JtAJfhEWz— 4 MORE YEARS - #JoinTheMovement #VoteToday (@som3thingwicked) November 2, 2020

